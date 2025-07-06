Додон подтвердил переговоры о создании пророссийского "мегаблока" на выборах в Молдове

Пророссийский лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон публично признал, что накануне парламентских выборов в стране ведутся переговоры о создании единого политического блока левых сил.

Источник: публикация Игоря Додона на его странице в Facebook, пишет "Европейская правда"

Детали: Додон сообщил, что, скорее всего, к концу июля будут объявлены результаты переговоров о создании блока левых сил, который на выборах будет противостоять проевропейским партиям.

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Прямая речь Додона: "Хочу подтвердить, что мы ведём переговоры, серьёзные переговоры о создании такого блока на левом фланге".

Детали: Название такого блока пока не разглашается. По словам Додона, сейчас проводятся опросы и фокус-группы, чтобы понять, какое название подойдёт лучше всего.

Прямая речь Додона: "Но то, что такой блок может быть создан, я подтверждаю".

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