Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
Воскресенье, 6 июля 2025, 19:39
Президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной встрече обсудили поддержку Украины и давление на Россию.
Источник: пост Гитанаса Науседы в соцсети X, пишет "Европейская правда"
Детали: Науседа отметил, что обсудил с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество Литвы и Германии в сфере обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность.
Реклама:
Прямая речь Науседы: "Германия остаётся ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе".
Предыстория:
- Ранее в воскресенье Штайнмайер, который находится с визитом в Вильнюсе, заявил, что решение о развертывании немецкой бригады является обязательством Берлина по безопасности Литвы.
- 22 мая канцлер Германии Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО.