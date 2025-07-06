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Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию

Кристина Бондарева, Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
На фото президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер/ Gitanas Nausėda, Х

Президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной встрече обсудили поддержку Украины и давление на Россию.

Источник: пост Гитанаса Науседы в соцсети X, пишет "Европейская правда"

Детали: Науседа отметил, что обсудил с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество Литвы и Германии в сфере обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность.

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Прямая речь Науседы: "Германия остаётся ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе".

Предыстория:

ЛитваГермания
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