Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления

Кристина Бондарева, Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
Getty Images

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что следующая неделя станет важной для Украины благодаря новым договоренностям с партнерами в области обороны и восстановления.

Источник: сообщение Зеленского в воскресном обращении, пишет "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении".

Реклама:

Детали: Глава государства уточнил, что ожидаются новые соглашения с партнерами.

Прямая речь Зеленского: "Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости".

Напомним: На следующей неделе, 10-11 июля, в Риме состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

РЕКЛАМА:

9 июля Европейский суд по правам человека огласит решение по делу "Украина и Нидерланды против России", которое касается серьезных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и во время войны России против Украины.

Также, в рамках британско-французского саммита 10 июля состоится встреча так называемой "коалиции решительных" – Владимир Зеленский присоединится онлайн из Рима.

Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
Все новости...
В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека
Генштаб: За сутки произошло почти 150 боёв, армия РФ применила более 1200 дронов
В Херсоне двое мужчин пострадали из-за атак дронов РФ
Враг оккупировал еще два населенных пункта – DeepState
Последние новости
12:49
На Закарпатье задержан 19-летний юноша во время незаконного пересечения границы: это была его 13 попытка
12:46
футболДолгая война Фрица Вальтера: майор Граф, лагерь для пленных в Украине и трижды счастливые венгры
12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
12:39
СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
12:34
В Украине растет спрос населения на валюту – НБУ
12:33
"Жизнь ребенка оценили в 5 тысяч долларов". Как родители судятся из-за гибели сына в лагере академии, принадлежащей дочери экс-чиновника
12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
12:30
Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией
12:29
Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: