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В Италии из-за мощного шторма погибла женщина

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 21:33
В Италии из-за мощного шторма погибла женщина
Иллюстративное фото/Getty Images

Один человек погиб недалеко от Милана в результате падения дерева, когда мощный шторм накрыл город после нескольких дней сильной жары.

Источник: Reuters

Детали: 63-летняя женщина погибла в городке Робеккето-кон-Индуно, к западу от Милана, когда возвращалась с прогулки вместе с двумя другими людьми. Они получили травмы в результате инцидента и были госпитализированы.

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Пожарные сообщили, что на данный момент ликвидировали около 50 чрезвычайных ситуаций, ещё 37 остаются нерешёнными. Большинство вызовов связано с опасными деревьями, затопленными подвалами и тавернами, а также с рекламными щитами, которые были повалены сильными порывами ветра.

По данным итальянского агентства Ansa, сильные дожди также обрушились на восточный регион Венето, где непогода затронула районы вокруг городов Беллуно и Виченца, а также некоторые части Тосканы, где также сообщалось о падении деревьев.

Пока на севере страны идут дожди и бушуют штормы, температура в большей части южной и центральной Италии, в том числе в Риме, держится около 30 градусов Цельсия.

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Большая часть Европы страдает от ранней летней жары, которую чиновники связывают как минимум с восемью случаями смерти на континенте.

Предистория:

Президент США Дональд Трамп 6 июля объявил чрезвычайную ситуацию для округа Керр в штате Техас из-за внезапных наводнений, в результате которых погиб как минимум 61 человек.

Италияпогода
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