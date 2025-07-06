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Израиль вручит 54 тыс. повесток ультраортодоксальным студентам

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 21:57
Израиль вручит 54 тыс. повесток ультраортодоксальным студентам
wikipedia.org

Израильская армия планирует вручить 54 тысячи повесток студентам-ультраортодоксам, которые учатся в религиозных семинариях. Это произойдёт после решения Верховного суда страны, который отменил многолетние освобождения этой категории граждан от военной службы.

Источник: Reuters

Детали: ультраортодоксальные партии в коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху ищут компромисс, чтобы минимизировать последствия решения суда. Лидеры общины обеспокоены тем, что служба бок о бок со светскими израильтянами, в том числе женщинами, может угрожать религиозной идентичности студентов.

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Военная служба в Израиле обязательна для большинства евреев с 18 лет и длится от 24 до 32 месяцев, с последующей службой в резерве. Арабы, составляющие около 21% населения страны, в основном освобождены от обязательного призыва.

Армия пообещала создать условия, учитывающие образ жизни ультраортодоксов, а также разработать дополнительные программы для их интеграции. Повестки планируют разослать уже в этом месяце.

Вопрос освобождения от службы стал ещё более острым, поскольку в последние годы вооружённые силы Израиля испытывают серьёзную нагрузку из-за одновременных конфликтов с ХАМАС в Газе, "Хезболлой" в Ливане, хуситами в Йемене и Ираном.

Израиль
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