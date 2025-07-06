В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека

Российские войска в течение 6 июля трижды атаковали Купянск в Харьковской области, в результате чего пострадали три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Около 14:20 российская армия нанесла удар FPV-дроном по городу. Взрывом повреждено домовладение, 73-летняя женщина получила осколочное ранение.

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В 17:10 российские оккупанты обстреляли город артиллерией. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом, 56-летний мужчина находится в состоянии острого шока.

Вечером, в 20:40, российская армия вновь ударила по городу. Загорелся частный жилой дом. 67-летняя женщина получила осколочное ранение и акубаротравму и была госпитализирована в больницу. В настоящее время уточняется, какое именно вооружение применили россияне.

По фактам обстрелов Купянска под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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