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В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 22:09
В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека
Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в течение 6 июля трижды атаковали Купянск в Харьковской области, в результате чего пострадали три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Около 14:20 российская армия нанесла удар FPV-дроном по городу. Взрывом повреждено домовладение, 73-летняя женщина получила осколочное ранение.

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В 17:10 российские оккупанты обстреляли город артиллерией. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом, 56-летний мужчина находится в состоянии острого шока.

Вечером, в 20:40, российская армия вновь ударила по городу. Загорелся частный жилой дом. 67-летняя женщина получила осколочное ранение и акубаротравму и была госпитализирована в больницу. В настоящее время уточняется, какое именно вооружение применили россияне.

 

По фактам обстрелов Купянска под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Предыстория:

В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека
Харьковская область
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