Генштаб: За сутки произошло почти 150 боёв, армия РФ применила более 1200 дронов

В течение воскресенья, 6 июля, на фронте произошло 149 боевых столкновений с российскими войсками. Для атак россияне применили 1275 дронов-камикадзе и совершили более четырёх тысяч обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в вечерней сводке по состоянию на 22:00

Детали: Российские войска нанесли один ракетный и 61 авиационный удар, применив при этом четыре ракеты и 82 управляемые авиабомбы.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Российская армия нанесла 10 авиаударов, всего сбросила 24 управляемые авиабомбы и осуществила 231 артиллерийский обстрел, в том числе 21 -- из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 20 раз атаковали в районах населённых пунктов Каменка, Зелёное, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в направлении населённого пункта Хатнее. Восьми боестолкновениям продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении армия России в течение дня шесть раз пыталась продвинуться к украинским позициям в районах населённых пунктов Киндрашовка, Голубовка и Зелёный Гай, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

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На Лиманском направлении российские оккупанты 23 раза атаковали в районах населённых пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, а также в направлениях Нового Мира и Торского. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток РФ наступательных действий не проводила.

На Торецком направлении российские военные провели шесть наступательных действий на позиции украинских войск в районах населённых пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблуновка.

С начала суток россияне 40 раз пытались прорваться через украинскую оборону на Покровском направлении в районах населённых пунктов Разино, Промінь, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Звировое, Удачное, Ореховое, Алексеевка, а также в направлениях населённых пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное и Муравка. В настоящее время продолжаются восемь боестолкновений.

По имеющейся информации, потери российских оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 117 убитых и раненых, кроме того, уничтожены шесть автомобилей, три мотоцикла, три беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, три антенны беспилотных летательных аппаратов, кроме того, повреждён один автомобиль российских военных.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили 15 атак оккупационной российской армии в районах населённых пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Зирка, Мирное, Комар, Новосёлка и в направлении Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки Силы обороны Украины успешно отбили одну российскую атаку, ещё одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении россияне нанесли авиаудары по населённому пункту Плавни.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по району населённого пункта Львово.

Предистория: