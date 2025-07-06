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Израильская делегация отправилась в Катар для участия в переговорах о прекращении огня

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 23:15
Израильская делегация отправилась в Катар для участия в переговорах о прекращении огня
Getty Images

Израиль в воскресенье направил переговорную делегацию в Катар для непрямых переговоров с группировкой ХАМАС о освобождении заложников и достижении перемирия.

Источник: The Times of Israel

Детали: Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху при этом отметила, что группировка выдвинула несколько "неприемлемых" поправок к проекту соглашения, которое поддерживают США и Израиль. Одновременно Нетаньяху готовится к визиту в Вашингтон, где в понедельник должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Газе, Иране и других вопросов.

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По информации посредников, ХАМАС согласился на рамочное соглашение, предусматривающее освобождение примерно половины заложников и половины тел погибших в течение 60 дней поэтапно.

Однако группировка выдвигает три условия:

  • продолжение переговоров о постоянном перемирии до достижения окончательного соглашения;
  • полное возобновление гуманитарной помощи под эгидой ООН;
  • отвод армии Израиля на позиции, которые она занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.

Канцелярия премьера заявила, что эти требования неприемлемы для Израиля, однако делегация всё же отправится в Доху для переговоров.

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В настоящее время в секторе Газа удерживаются 50 заложников. По данным Израиля, 12 из них, вероятно, живы, а 28 считаются погибшими.

Несмотря на переговоры, боевые действия в Газе продолжаются.

Израиль
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