В Херсоне двое мужчин пострадали из-за атак дронов РФ
Воскресенье, 6 июля 2025, 23:34
Вечером российские войска атаковали Херсон, сбрасывая взрывчатку с беспилотников. В результате двое человек пострадали.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По данным местных властей, за медицинской помощью обратился 34-летний житель Херсона, который получил минно-взрывную травму и контузию в результате атаки дрона. Медики оценивают его состояние как лёгкое, в дальнейшем мужчина будет проходить амбулаторное лечение.
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Ещё один мирный житель пострадал от удара вражеского дрона в Днепровском районе города. 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение бедра. В настоящее время медики его обследуют и оказывают необходимую помощь.
Предыстория:
- В воскресенье днём, 6 июля, в результате атаки российских военных погиб житель Херсонской области.