Президент США Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит России в развязанной Москвой войне.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в воскресенье, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос СМИ о том, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю: "Я помогаю Украине, я много помогаю ей".

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Детали: В то же время Трамп в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в тот момент. Трамп снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".

Американский лидер также прокомментировал последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прямая речь Трампа: "Думаю, это был хороший разговор. Он получил очень жесткий удар".

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Детали: Он также в этой связи повторил, что был очень разочарован разговором с российским правителем Владимиром Путиным.

Напомним: