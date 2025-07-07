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Трамп заявил, что "много помогает" Украине

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 июля 2025, 03:20
Трамп заявил, что много помогает Украине
Дональд Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит России в развязанной Москвой войне.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в воскресенье, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос СМИ о том, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю: "Я помогаю Украине, я много помогаю ей".

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Детали: В то же время Трамп в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в тот момент. Трамп снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".

Американский лидер также прокомментировал последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прямая речь Трампа: "Думаю, это был хороший разговор. Он получил очень жесткий удар".

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Детали: Он также в этой связи повторил, что был очень разочарован разговором с российским правителем Владимиром Путиным.

Напомним:

  • Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.
  • в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.
  • Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
  • Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что и его достаточно и для американских сил.

Трамппомощь Украинероссийско-украинская война
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