Число погибших в Техасе в результате наводнения достигло 80 человек
Понедельник, 7 июля 2025, 03:58
Местные чиновники в нескольких округах американского штата Техас подтвердили, что общее количество погибших в результате наводнения достигло 80 человек.
Источник: CNN
Детали: По сообщению шерифа округа Керр Ларри Лейта, среди погибших в округе Керр 40 взрослых и 28 детей.
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CNN опубликовало данные о количестве погибших по округам:
- 68 погибших в округе Керр
- 5 погибших в округе Трэвис
- 3 погибших в округе Бернет
- 2 погибших в округе Кендалл
- 1 погибший в округе Том Грин
- 1 погибший в округе Уильямсон
Что предшествовало: Ранее было известно, что число жертв наводнения в Техасе в воскресенье возросло до 67 человек, среди погибших – 21 ребенок.
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для округа Керр в штате Техас из-за внезапных наводнений.