Число погибших в Техасе в результате наводнения достигло 80 человек

Местные чиновники в нескольких округах американского штата Техас подтвердили, что общее количество погибших в результате наводнения достигло 80 человек.

Источник: CNN

Детали: По сообщению шерифа округа Керр Ларри Лейта, среди погибших в округе Керр 40 взрослых и 28 детей.

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CNN опубликовало данные о количестве погибших по округам:

68 погибших в округе Керр

5 погибших в округе Трэвис

3 погибших в округе Бернет

2 погибших в округе Кендалл

1 погибший в округе Том Грин

1 погибший в округе Уильямсон

Что предшествовало: Ранее было известно, что число жертв наводнения в Техасе в воскресенье возросло до 67 человек, среди погибших – 21 ребенок.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для округа Керр в штате Техас из-за внезапных наводнений.