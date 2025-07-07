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Число погибших в Техасе в результате наводнения достигло 80 человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 июля 2025, 03:58
Число погибших в Техасе в результате наводнения достигло 80 человек
фото: AFP/Getty Images

Местные чиновники в нескольких округах американского штата Техас подтвердили, что общее количество погибших в результате наводнения достигло 80 человек.

Источник: CNN

Детали: По сообщению шерифа округа Керр Ларри Лейта, среди погибших в округе Керр 40 взрослых и 28 детей.

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CNN опубликовало данные о количестве погибших по округам:

  • 68 погибших в округе Керр
  • 5 погибших в округе Трэвис
  • 3 погибших в округе Бернет
  • 2 погибших в округе Кендалл
  • 1 погибший в округе Том Грин
  • 1 погибший в округе Уильямсон

Что предшествовало: Ранее было известно, что число жертв наводнения в Техасе в воскресенье возросло до 67 человек, среди погибших – 21 ребенок.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для округа Керр в штате Техас из-за внезапных наводнений.

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