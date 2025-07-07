Израиль атаковал ряд объектов йеменских хуситов – ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявил, что израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре хуситов, в частности среди целей были порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанция Рас-Катиб и захваченное судно Galaxy Leader.
Источник: ЦАХАЛ в соцсетях
Детали: Эти удары стали первыми по целям хуситов в Йемене после заключенного перемирия между Израилем и Ираном.
Дословно ЦАХАЛ: "Истребители ВВС Израиля, руководствуясь разведданными Управления разведки ЦАХАЛ и ВМС Израиля, нанесли удар и уничтожили террористическую инфраструктуру, принадлежащую террористическому режиму хуситов".
Детали: Среди целей были порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса.
Как отмечают израильские военные, эти порты используются террористическим режимом хуситов для транспортировки оружия от иранского режима, которое применяется для осуществления террористических операций против Израиля и его союзников.
Дословно ЦАХАЛ: "Удар был нанесен в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов против Государства Израиль, его гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет "земля-земля" в сторону израильской территории.
Террористический режим хуситов использует морское пространство для проецирования силы и осуществления террористической деятельности против проплывающих судов и мировой морской торговли. Удары по целям демонстрируют систематическое использование режимом гражданской инфраструктуры в террористических целях".
Детали: Армия обороны Израиля заявила, что среди целей, по которым был нанесен удар в порту Рас-Иса, был корабль Galaxy Leader, коммерческое судно, захваченное хуситами в ноябре 2023 года.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал электростанцию Рас-Канатиб, которая служила важным объектом электроснабжения для военных операций хуситов.
Дословно ЦАХАЛ: "Террористический режим хуситов является главным посредником иранского режима и получает финансирование и вооружение для своих операций. Он является партнером Ирана в глобальной террористической деятельности".
Предыстория:
- С осени 2023 года хуситы атакуют коммерческие и военные суда в Красном море. Хуситы заявляют, что их целями являются суда, связанные с Израилем или другими странами, которые поддерживают Израиль.
- В ответ на эти атаки США и их союзники создали международную коалицию для защиты судоходства в регионе. В нее вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
- В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ для запуска процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) иностранной террористической организацией.