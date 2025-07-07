Военные моряки уничтожили ночью 15 вражеских "Шахедов"

В ночь на 7 июля военные ВМС ВС Украины сообщили, что уничтожили 15 "Шахедов".

Источник: ВМС ВСУ в соцсетях

Дословно ВМС: "Сегодня (7 июля – ред.) ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 15 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

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Напомним: В ночь на 7 июля на фоне угрозы вражеских беспилотников в Одессе прогремели взрывы.