Военные моряки уничтожили ночью 15 вражеских "Шахедов"
Понедельник, 7 июля 2025, 06:30
В ночь на 7 июля военные ВМС ВС Украины сообщили, что уничтожили 15 "Шахедов".
Источник: ВМС ВСУ в соцсетях
Дословно ВМС: "Сегодня (7 июля – ред.) ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 15 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".
Реклама:
Напомним: В ночь на 7 июля на фоне угрозы вражеских беспилотников в Одессе прогремели взрывы.