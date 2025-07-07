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Силы обороны отминусовали еще 1100 оккупантов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 июля 2025, 06:54
Силы обороны отминусовали еще 1100 оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1100 российских военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1027540 (+1100) человек
  • танков – 10995 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 22963 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 29993 (+33) ед.
  • РСЗО – 1432 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54370 (+118) ед.
  • специальной техники – 3927 (+2) ед.

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