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Укрзализныця сообщила о задержке 12 поездов: оборвалась контактная сеть

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 07:50
Укрзализныця сообщила о задержке 12 поездов: оборвалась контактная сеть
Фото иллюстративное из Telegram Укрзализныци

12 поездов курсируют с задержкой от 19 мин до более 3 часов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: По состоянию на 7:00 курсируют с задержкой поезда:

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  • № 144/142 Рахов, Ивано-Франковск – Сумы, Чернигов +1.44;
  • № 22/104 Львов – Харьков, Краматорск +3.16;
  • № 74 Перемышль – Харьков +2.51;
  • № 81 Киев – Чоп +2.20;
  • № 705 Киев – Перемышль +2.50;
  • № 12 Львов – Одесса +2. 23;
  • №11 Одесса – Львов +1.46;
  • №59/57 Киев – Ужгород, Ясиня +2.20;
  • №26/136 Одесса – Ясиня, Черновцы +2.12;
  • №25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясиня – Киев +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Киев – Перемышль, Мукачево +19 мин.

Что стало причиной обрыва контактной сети, в УЗ не уточнили.

Там отметили, что сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, продолжаются работы по восстановлению контактной сети.

"Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", – сообщили в Укрзализныце.

Укрзализныця
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