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Удары россиян по Сумской области 6 июля: погибли 2 человека

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 08:12
Удары россиян по Сумской области 6 июля: погибли 2 человека
Последствия российского удара. Фото из Telegram Олега Григорова

Количество погибших в результате российского обстрела Битицкого старостата в Сумской области 6 июля возросло до 2.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь главы области: "К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины".

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Детали: Кроме того, еще один житель получил острую реакцию на стресс.

Предыстория:

Сумская областьвойнажертвы
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