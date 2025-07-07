Удары россиян по Сумской области 6 июля: погибли 2 человека
Понедельник, 7 июля 2025, 08:12
Количество погибших в результате российского обстрела Битицкого старостата в Сумской области 6 июля возросло до 2.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram
Прямая речь главы области: "К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины".
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Детали: Кроме того, еще один житель получил острую реакцию на стресс.
Предыстория:
- 6 июля около 16:00 российская армия в течение 15 минут атаковала Битицкий старостат четырьмя ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены десятки домов местных жителей, пять из них фактически уничтожены. Сначала сообщалось об одном погибшем человеке из-за российских ударов.