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Россияне атаковали Покровское и Лиманское направления 90 раз – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 7 июля 2025, 08:22
Россияне атаковали Покровское и Лиманское направления 90 раз – Генштаб
Фото: 10 Горно-штурмовая бригада, Сухопутные войска

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения, самая горячая ситуация - на Покровском и Лиманском направлениях, которые россияне атаковали 90 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в общем сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

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За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

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На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Покровск, Молодецкое, Дачное, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

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