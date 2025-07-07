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Россияне атаковали Днепропетровскую область: бушевали масштабные пожары, 5 пострадавших

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 09:27
Россияне атаковали Днепропетровскую область: бушевали масштабные пожары, 5 пострадавших
Фото ГСЧС

Пять человек пострадали в результате российских ударов по Днепропетровщине ночью 7 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "По Никопольщине агрессор применял артиллерию и беспилотники. Под ударом были райцентр и Марганецкая община. Ранены 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Будут лечиться амбулаторно".

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Детали: По словам Лысака, в Никопольском районе повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. Кроме того, горела гимназия. Пожар уже потушили.

Дронами захватчики атаковали и Маломихайловскую общину Синельниковского района – там пострадали женщина и два мужчины. Также возник пожар в 2 частных домах и столовой и повреждено сельскохозяйственное предприятие. 

 
Фото ГСЧС 

Позже в ГСЧС уточнили, что жилые дома горели в селе Просяное. 

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фото ГСЧС 

"Огнем (было – ред.) охвачено 1500 м.кв. жилых зданий. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадали три человека", – сообщили в службе.

Днепропетровская областьбеспилотникипожар
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