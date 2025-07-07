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На Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус: один погибший, 17 пострадавших

Станислав ПогориловПонедельник, 7 июля 2025, 09:28
На Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус: один погибший, 17 пострадавших
фото: полиция Днепропетровщины

В понедельник утром на автодороге в Петриковском районе Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего 1 пассажир погиб, еще 17 пострадали.

Источник: полиция Днепропетровщины в Telegram

Дословно: "Полиция Днепра работает на месте смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе".

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Детали: Сообщается, водитель автобуса "Van hool" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

 

По предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Следователи открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

ДТПДнепропетровская областьжертвы
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