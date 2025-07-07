Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разрушения и поврежденные авто – ГСЧС показала последствия российской атаки в Киеве

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 10:18
Разрушения и поврежденные авто – ГСЧС показала последствия российской атаки в Киеве
Фото ГСЧС

В Киеве в результате падения обломков сбитых российских беспилотников повреждены различные объекты в нескольких районах, на одной из локаций вспыхнул пожар.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "На одной из локаций обломки упали на открытую территорию, вызвав возгорания. Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали пожары. Также повреждены здания и транспортные средства".

Реклама:
 
фото ГСЧС

Детали: Отмечается, что обошлось без пострадавших. 

 
фото ГСЧС 

"Службы экстренного реагирования продолжают обследование территорий в светлое время суток", – сообщили в ГСЧС.

 
фото ГСЧС

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Киевбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
"Совок не вышел из министерства": в сети высмеяли видео Минюста со Стефанишиной на заставках телефонов
Все новости...
Киев
В Киеве работала ПВО, зафиксировано падение обломков БпЛА и повреждения – КГВА
В Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
Возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля
Последние новости
07:31
Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, ранена женщина
07:15
Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых
06:55
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
06:52
"Челси" уверенно победил "Флуминенсе" в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу
06:51
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
06:37
Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
05:11
Россия объявила Йельский университет "нежелательной" организацией
04:09
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
02:49
обновленоРФ атаковала "Кинжалами" и ударными дронами: во многих городах прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: