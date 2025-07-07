Разрушения и поврежденные авто – ГСЧС показала последствия российской атаки в Киеве

В Киеве в результате падения обломков сбитых российских беспилотников повреждены различные объекты в нескольких районах, на одной из локаций вспыхнул пожар.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "На одной из локаций обломки упали на открытую территорию, вызвав возгорания. Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали пожары. Также повреждены здания и транспортные средства".

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фото ГСЧС

Детали: Отмечается, что обошлось без пострадавших.

фото ГСЧС

"Службы экстренного реагирования продолжают обследование территорий в светлое время суток", – сообщили в ГСЧС.

фото ГСЧС

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