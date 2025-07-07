Доля китайской электроники в "Шахедах" выросла до 65% – ГУР

Главное управление разведки Минобороны отмечает тенденцию замены западных компонентов в российских ударных БПЛА китайскими.

Источник: ГУР в ответе на запрос "Донбасс Реалии"

Детали: В частности, в БПЛА "Герань-2" (одно из названий "Шахеда" в РФ), обнаруженных в мае этого года, доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60-65%, впервые вытеснив комплектующие США на второе место. На третьем – швейцарская электроника.

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Среди прочего на ударных беспилотниках российского производства осуществляется замена помехозащищенных антенн спутниковой навигационной системы на более устойчивые к средствам РЭБ и с большим количеством антенных элементов. Вместо четырех и восьми фиксируется установка 12 и 16 элементов.

"Одна из новинок – использование в составе БПЛА 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем противовоздушной обороны", – рассказал изданию представитель ГУР.

По его словам, расширяется и номенклатура боевых частей. В частности, есть случаи применения дронов "Герань-2" с системой сброса кассетных элементов замедленного действия. Увеличивается вес самой БЧ российского и иранского производства до 90 килограммов.

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Зафиксированы мероприятия по повышению класса влагозащищенности ударных БПЛА для их эффективного применения в сложных погодных условиях. А также зафиксировано испытания версии ударного БПЛА "Герань-3" с реактивным двигателем.

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