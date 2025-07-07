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Пьяная женщина въехала в блокпост на Закарпатье: погиб пограничник

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 12:15
Пьяная женщина въехала в блокпост на Закарпатье: погиб пограничник
фото полиции

В ночь на 7 июля вблизи населенного пункта Перечин на Закарпатье, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пограничник Чопского отряда – мастер-сержант Владимир Скловский.

Источник: Госпогранслужба, Нацполиция

Детали: Пограничники отмечают, что военнослужащий нес службу в составе пограничного наряда на контрольном посту.

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Около 04:30 легковой автомобиль BMW X5 украинской регистрации выехал со встречной полосы на ту, возле которой несли службу пограничники, и наехал на бетонное сооружение. В результате наезда водитель внедорожника, 53-летняя жительница города Перечин с признаками алкогольного опьянения, нанесла старшему пограничного наряда тяжелые травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице.

 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции. Водителя задержали, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте происшествия она отказалась. Женщина также получила травмы, поэтому ее доставили в медицинское учреждение, в котором она находится под круглосуточной охраной.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

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Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

 

Мастер-сержанту Скловскому на момент гибели было 45 лет, 27 из которых он отдал службе в ГПСУ. Владимир был участником боевых действий, имеет награду президента Украины "За участие в АТО" и ведомственные награды, отмечают в ГПСУ. Без мужа и отца остались жена и двое детей.

 

ДТППограничная служба
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