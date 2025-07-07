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Зеленский обсуждал с Трампом замену посла Украины в США: Bloomberg назвал кандидатов

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 12:41
Зеленский обсуждал с Трампом замену посла Украины в США: Bloomberg назвал кандидатов
Зеленский и Маркарова. фото 2024 года Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, "Европейская правда"

Детали: По словам неназванного собеседника агентства, в список потенциальных кандидатов на должность посла в Вашингтоне входят премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

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Зеленский поручил МИД обсудить с американской стороной вопрос о назначении нового посла Украины, отметил источник.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 4 июля.
  • В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений - они ожидаются в июле.
  • В сентябре 2024 года вокруг должности посла Украины в США разгорелся скандал, когда президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты в разгар президентской избирательной кампании посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании. Тогда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал увольнения Оксаны Маркаровой с должности посла, заявляя, что именно она организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца". Также Джонсон заявил, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США.
  • Владимир Зеленский в ответ отказался обсуждать увольнение Маркаровой.
  • Маркарова находится в должности посла в США с 25 февраля 2021 года - то есть более четырех лет. Каденция украинских послов за рубежом в среднем длится около 3-5 лет.

ТрампЗеленскийМаркароваМИД
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