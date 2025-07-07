Зеленский обсуждал с Трампом замену посла Украины в США: Bloomberg назвал кандидатов

Зеленский и Маркарова. фото 2024 года Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, "Европейская правда"

Детали: По словам неназванного собеседника агентства, в список потенциальных кандидатов на должность посла в Вашингтоне входят премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Реклама:

Зеленский поручил МИД обсудить с американской стороной вопрос о назначении нового посла Украины, отметил источник.

Предыстория: