Россия наращивает войска в Армении, несмотря на опровержение Еревана – ГУР опубликовало приказ

Командующий войсками южного военного округа вооруженных сил России издал приказ о "доукомплектовании" военной базы РФ в Армении, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ГУР

Детали: Разведка обнародовала телеграмму врио. начальника штаба южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земскова.

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В документе содержится приказ о необходимости наращивания группировки российских войск путем "доукомплектации" российской военной базы в армянском городе Гюмри.

Также в телеграмме есть перечень мероприятий по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих восьмой, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС России. Также там указан срок: с 13 мая по 11 июня.

Командирам определенных подразделений приказали всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

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фото гур

Также в этом приказе уточнили требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, который будет входить в будущий международный контингент.

фото гур

В частности, запрещается отбирать лиц, участвовавших в "незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ".

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