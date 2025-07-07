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Россия наращивает войска в Армении, несмотря на опровержение Еревана – ГУР опубликовало приказ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 13:44
Россия наращивает войска в Армении, несмотря на опровержение Еревана – ГУР опубликовало приказ
Российские солдаты. Фото из Telegram Минобороны РФ

Командующий войсками южного военного округа вооруженных сил России издал приказ о "доукомплектовании" военной базы РФ в Армении, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ГУР

Детали: Разведка обнародовала телеграмму врио. начальника штаба южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земскова.

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В документе содержится приказ о необходимости наращивания группировки российских войск путем "доукомплектации" российской военной базы в армянском городе Гюмри.

Также в телеграмме есть перечень мероприятий по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих восьмой, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС России. Также там указан срок: с 13 мая по 11 июня.

Командирам определенных подразделений приказали всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

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фото гур

Также в этом приказе уточнили требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, который будет входить в будущий международный контингент.

 
фото гур

В частности, запрещается отбирать лиц, участвовавших в "незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ".

Предыстория:

  • 5 июля ГУР заявило, что РФ ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.
  • На следующий день Министерство иностранных дел Армении опровергло это заявление, а также назвало информацию от ГУР "выдуманной".

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