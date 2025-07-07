Умер 31-летний волынянин, который после мобилизации оказался в реанимации

6 июля умер лучанин Максим Музычка, которого после принудительной мобилизации и отправки на Яворивский полигон нашли в тяжелом состоянии во львовской больнице.

Источник: его жена Маргарита Музычка в Facebook

Прямая речь: "Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации. Макс был настоящим. Тот, кто жил на полную, умел любить, поддерживать, быть рядом. Он был моей опорой, моим домом, моей жизнью, моей вселенной.

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Все, что произошло слишком больно, слишком тяжело. И я еще не могу это принять".

Что предшествовало: В июне во львовской больнице в критическом состоянии обнаружили 31-летнего мобилизованного с Волыни Максима Музычко. По данным родных, его задержали в Луцке представители ТЦК, "залили газ в глаза" и, а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. В военкомате это отрицают. В полиции заявили, что телесные повреждения мужчина получил, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.