На Николаевщине на месте хранения боеприпасов возник пожар – звучат взрывы

Утром 7 июля в Николаевской области вспыхнул пожар на месте хранения боеприпасов, в результате чего раздались взрывы.

Источник: Силы обороны Юга в Telegram

Дословно пресс-служба: "7 июля около 10:00 в одной из общин Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов... Происходит одиночная детонация".

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Детали: Причина пожара уточняется, но по предварительной информации, он не связан с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло из-за горения сухой травы.

"На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован", – сообщили в Силах обороны Юга.

Там также отметили, что склад расположен за пределами населенных пунктов, поэтому угрозы местному населению нет. При этом Силы обороны Юга призвали жителей оставаться в безопасном месте.

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"Военным командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного происшествия, определения вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару", – говорится в сообщении.