Российский дрон убил двух мирных жителей Сумской области
Понедельник, 7 июля 2025, 14:54
В результате обстрела российских оккупационных войск погибли двое жителей Хотинской громады на Сумщине.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram
Детали: Предварительно, мужчины 60 и 48 лет получили смертельные осколочные ранения в результате попадания российского ударного БПЛА.
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Тела погибших обнаружили 7 июля на месте атаки.
Прямая речь: "Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения пограничной Сумщины".