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Российский дрон убил двух мирных жителей Сумской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 14:54
Российский дрон убил двух мирных жителей Сумской области
иллюстративное фото

В результате обстрела российских оккупационных войск погибли двое жителей Хотинской громады на Сумщине.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Детали: Предварительно, мужчины 60 и 48 лет получили смертельные осколочные ранения в результате попадания российского ударного БПЛА.

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Тела погибших обнаружили 7 июля на месте атаки.

Прямая речь: "Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения пограничной Сумщины".

Сумская областьвоенные преступленияРосcиявойна
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