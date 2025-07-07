Российский дрон убил двух мирных жителей Сумской области

В результате обстрела российских оккупационных войск погибли двое жителей Хотинской громады на Сумщине.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Детали: Предварительно, мужчины 60 и 48 лет получили смертельные осколочные ранения в результате попадания российского ударного БПЛА.

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Тела погибших обнаружили 7 июля на месте атаки.

Прямая речь: "Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения пограничной Сумщины".