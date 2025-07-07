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В больнице умерла тяжелораненная женщина, жертва утреннего удара РФ по Харькову

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 15:33
В больнице умерла тяжелораненная женщина, жертва утреннего удара РФ по Харькову
последствия удара российских дронов 7 июля. фото прокуратуры

Умерла женщина, которая получила тяжелое ранение в результате атаки российских БпЛА по Холодногорскому району Харькова.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Детали: 34-летняя женщина умерла в больнице.

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В целом количество людей, которые получили ранения или получили острый шок, возросло до 34. Среди пострадавших двое парней в возрасте 7 и 17 лет, а также две девочки - 14 и 9 лет. У детей диагностировали острую стрессовую реакцию.

В указанном уголовном производстве прокурорами Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляется процессуальное руководство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Что предшествовало: За прошедшие сутки и утром понедельника 7 июля Россия била по Харьковщине, используя авиабомбы, артиллерию, беспилотники и кассетные боеприпасы. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

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В результате двух российских ударов в Харькове пострадали уже 50 человек.

Харьковвоенные преступленияРосcиявойна
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