С осени нидерландские F-35 будут защищать пути поставок помощи Украине в Польше

Нидерланды осенью отправят свои истребители F-35 для патрулирования воздушного пространства Польши, и в частности для защиты путей поставок военной помощи Украине.

Источник: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "С сентября нидерландские истребители F-35 вместе с Норвегией будут патрулировать воздушное пространство НАТО в Польше. Таким образом мы будем держать Россию на расстоянии и защищать пути поставок в Украину".

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Детали: Таким образом нидерландские F-35 присоединятся к Норвегии, которая ранее объявила о развертывании своих истребителей в Польше.

Что предшествовало: С декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.