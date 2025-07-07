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Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 17:11
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
скриншот взрыва из российских пабликов. иллюстрация Генштаба

В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "Краснозаводский химический завод" в Московской области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

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Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

Результаты огневого поражения уточняются.

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Дословно: "Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины".

Что предшествовало: 7 июля стало известно, что в Московской области беспилотники атаковали Краснозаводский химический завод.

беспилотникивойна
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