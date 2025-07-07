Министры ЕС обсудят помощь Украине в случае, если война продлится и в 2026 году – ЕП

В понедельник, 7 июля, накануне заседания Совета ЕС по экономике и финансам (EcoFin) министры экономики и финансов государств-членов Европейского Союза во время ужина в Брюсселе обсудят поддержку Украины в случае, если война продлится и в 2026 году.

Источник: на условиях анонимности один из дипломатов ЕС, знакомый с повесткой дня неформальной встречи, в комментарии "Европейской правде"

Детали: Перед заседанием Совета ЕС EcoFin европейские министры соберутся на ужин по приглашению Дании, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, во время которого будут обсуждать финансовую помощь ЕС Украине в текущем и последующих годах.

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"Сегодня вечером в Брюсселе, перед заседанием Совета EcoFin, состоится ужин, организованный датским председательством, во время которого министры обсудят поддержку Украины. Уже есть определенные выделенные финансовые ресурсы для Украины на кратко- и среднесрочную перспективу, но на этом этапе важно обсудить финансирование Украины в будущем, в частности учитывая ограниченную способность Киева брать на себя дополнительные долговые обязательства", – сообщил европейский дипломат.

Он уточнил, что министры пока не будут принимать каких-то конкретных решений: речь идет о неформальном обсуждении вопросов возможного дополнительного финансирования для Украины – "особенно если война будет продолжаться и дальше, в 2026 году".

"Это попытка заблаговременно обсудить вопросы, которые неизбежно возникнут. Финансирование для Украины предусмотрено на 2025 год и в значительной степени покрывает 2026 год. Но, если война будет продолжаться, на определенном этапе возникнет потребность в дальнейшем финансировании", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

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Напомним, что программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Также в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма.