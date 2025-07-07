ЦПД: Вражеские каналы распространяют Telegram-бот для сбора координат ТЦК
В рамках информкампании для срыва мобилизационного процесса в Украине вражеские каналы распространяют Telegram-бот, в который якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО
Детали: В ЦПД отмечают, что это происходит на фоне серии ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины, что свидетельствует о скоординированной попытке России дестабилизировать процесс мобилизации и посеять панику среди населения.
Также эти Telegram-боты - еще один способ вражеских пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа.
"Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными вражескими программами и сообщайте о них компетентным органам", – отмечают в центре при СНБО.
Предыстория:
- В июле российские оккупационные войска увеличили количество ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.
- Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские захватчики целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию, но этот процесс невозможно остановить.
- 7 июля россияне нанесли воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.