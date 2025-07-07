ЦПД: Вражеские каналы распространяют Telegram-бот для сбора координат ТЦК

В рамках информкампании для срыва мобилизационного процесса в Украине вражеские каналы распространяют Telegram-бот, в который якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: В ЦПД отмечают, что это происходит на фоне серии ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины, что свидетельствует о скоординированной попытке России дестабилизировать процесс мобилизации и посеять панику среди населения.

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Также эти Telegram-боты - еще один способ вражеских пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа.

"Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными вражескими программами и сообщайте о них компетентным органам", – отмечают в центре при СНБО.

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