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ЦПД: Вражеские каналы распространяют Telegram-бот для сбора координат ТЦК

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 17:49
ЦПД: Вражеские каналы распространяют Telegram-бот для сбора координат ТЦК
иллюстрация ЦПД

В рамках информкампании для срыва мобилизационного процесса в Украине вражеские каналы распространяют Telegram-бот, в который якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: В ЦПД отмечают, что это происходит на фоне серии ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины, что свидетельствует о скоординированной попытке России дестабилизировать процесс мобилизации и посеять панику среди населения.

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Также эти Telegram-боты - еще один способ вражеских пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа.

"Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными вражескими программами и сообщайте о них компетентным органам", – отмечают в центре при СНБО.

Предыстория:

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  • В июле российские оккупационные войска увеличили количество ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.
  • Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские захватчики целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию, но этот процесс невозможно остановить.
  • 7 июля россияне нанесли воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

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