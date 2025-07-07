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Зеленский анонсировал встречу "коалиции решительных" в Риме

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПонедельник, 7 июля 2025, 18:07
Зеленский анонсировал встречу коалиции решительных в Риме
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: "Европейская правда", Зеленский в Х

Детали: Глава государства сказал, что в разговоре с британским премьером скоординировал совместную дипломатическую работу и обсудил "ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней".

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"Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными", – добавил он.

Напомним, ранее французская сторона анонсировала встречу в формате "коалиции решительных", но отмечала, что она состоится в рамках саммита Британии и Франции в Лондоне.

Предположительно, анонсированная президентом встреча состоится на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.

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Также, по словам Зеленского, британский премьер выразил соболезнования из-за последних массированных обстрелов России и обсудил дополнительное финансирование "уже в этом месяце" для производства дронов в Украине.

"Договорились работать над тем, чтобы усилить и другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн". Защиты жизни должно быть больше", – подытожил президент.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня.

Но коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий относительно военной поддержки со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.

ЗеленскийЕвропапомощь Украине
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