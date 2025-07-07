Россияне атаковали инфраструктуру в Сумской области: два человека получили ранения, есть перебои с электричеством
Понедельник, 7 июля 2025, 19:10
Россияне нанесли удары по инфраструктуре Сумской общины, в результате чего пострадали два человека, а часть района осталась без электричества.
Источник: сообщение главы ОГА Сумской области Олега Григорова
Прямая речь: "Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины... В результате обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь".
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Детали: Григоров рассказал, что, по предварительным данным, россияне атаковали общину ударным БПЛА. Позже он сообщил, что армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе, из-за чего часть района осталась без электроснабжения.
Предыстория:
- 7 июля в результате обстрела российских оккупационных войск погибли двое жителей Хотинской общины в Сумской области.