Россияне атаковали инфраструктуру в Сумской области: два человека получили ранения, есть перебои с электричеством

Россияне нанесли удары по инфраструктуре Сумской общины, в результате чего пострадали два человека, а часть района осталась без электричества.

Источник: сообщение главы ОГА Сумской области Олега Григорова

Прямая речь: "Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины... В результате обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь".

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Детали: Григоров рассказал, что, по предварительным данным, россияне атаковали общину ударным БПЛА. Позже он сообщил, что армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе, из-за чего часть района осталась без электроснабжения.

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