Группа бойцов ССО зашла с тыла на позицию оккупантов на границе с РФ

Группа операторов одного из подразделений ССО провела налет на позицию оккупантов вблизи границы с Россией.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ

Дословно: "Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций ВС Украины.

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Воины ССО работают в режиме нон-стоп на горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары.

На этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ".

Детали: В ССО добавили, что благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели: "Результат - уничтожение живой силы противника, трофеи и бесценный боевой опыт".