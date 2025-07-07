Президент Еврокомиссии заявила, что вотум недоверия против нее инициировали "антиваксы и апологеты Путина"

Голосование по вотуму недоверия Европейской комиссии в Европейском парламенте инициировали радикальные экстремистские партии и политики, от антивакцинаторов до защитников Путина, для того, чтобы поляризовать европейское общество.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте вечером 7 июля, "Европейская правда"

Урсула фон дер Ляйен убеждена, что голосование против нее в Европарламенте инициировали политики-радикалы, которые хотят разделить Европу.

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"Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые стремятся поляризовать наши общества с помощью дезинформации. Нет никаких доказательств того, что у них есть ответы. Но есть множество доказательств того, что многие из них поддерживаются нашими врагами и их марионетками в России или в других местах", – заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Она подчеркнула, что это движения, подпитанные теориями заговора: "от антивакцинаторов до апологетов Путина".

"Достаточно лишь взглянуть на некоторых подписантов этой резолюции, чтобы понять, что я имею в виду", – пояснила президент Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что не допустит, чтобы планы этих политических сил реализовались.

"Еще одна грубая попытка вбить клин между нашими институтами, между проевропейскими, продемократическими силами этого парламента, и мы никогда не можем позволить, чтобы это произошло. Мы никогда этого не допустим", – заявила она.

"Мы можем пойти за господином Пиперией в мир заговоров и якобы зловещих интриг, которые он приписывает так называемому Брюсселю. Или же мы можем четко назвать вещи своими именами", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", 7 июля в Страсбурге Европейский парламент рассматривает вотум недоверия Европейской комиссии. А в четверг, 10 июля, проведет соответствующее голосование о недоверии президенту Урсуле фон дер Ляйен и всему действующему составу Еврокомиссии.

принадлежит евродепутату Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR. Она собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

В то же время, как уже сообщала "ЕвроПравда", голосование вряд ли приведет к отставке главы Еврокомиссии: достаточной поддержки вотума недоверия среди евродепутатов нет.