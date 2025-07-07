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Британия наложила санкции против 2 человек из-за использования Россией химического оружия в Украине

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПонедельник, 7 июля 2025, 20:22
Британия наложила санкции против 2 человек из-за использования Россией химического оружия в Украине
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

Великобритания 7 июля обновила список лиц, против которых ввела санкции из-за использования химического оружия, добавив в него двух человек и одну организацию из России.

Источник: "Европейская правда", изменения на сайте британского правительства

Детали: Под санкции Великобритании попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии, а также начальник войск радиологической, химической и биологической защиты Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко.

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Как пояснила британская сторона, Научно-исследовательский институт прикладной химии предоставил российской армии ручные химические гранаты, которые те использовали против военных Сил обороны Украины.

А Ртищев и Марченко "участвовали в передаче и использовании химического оружия в Украине", говорится в пояснении правительства Великобритании.

 

В октябре 2024 года Великобритания уже вводила санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи с применением российскими военными химического оружия против Украины.

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Недавно стало известно, что нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Великобританиясанкциироссийско-украинская войнаРосcия
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