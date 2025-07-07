Зеленский провел Ставку: Нужно еще больше дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел 7 июля заседание Ставки, где обсудили необходимость значительно больше использовать на фронте все типы беспилотников.

Источник: обращение Зеленского 7 июля

Дословно: "Провел сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина и отдельно наши действия на российской территории в приграничье - Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя.

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Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой. Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше. Благодарен всем, кто развивает это направление, разрабатывает соответствующие решения".

Детали: Также он сообщил, что на Ставке обсуждали работу по противодействию ударам РФ с воздуха.

В частности, о - системах ПВО, ракетах к ним, дроновой ПВО. По его словам, сейчас ПВО это главный приоритет.

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Также Украина готовит новые договоренности с партнерами: "Рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами".

Зеленский рассказал, что Украина работает с партнерами, чтобы производство и у них в странах работало максимально: "Мы работаем со всеми лидерами и со всеми странами, которые могут помочь инвестициями, компонентами, производством".

Также он рассказал о работе с американской стороной для соответствующих решений по "Patriot" и ракет к ним: "Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи".

Президент сообщил, что поручил министру обороны Украины готовить следующие встречи "Рамштайн" в различных форматах, и уже обсудил в понедельник несколько вариантов с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: "Британия вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайн", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости".