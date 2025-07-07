Зеленский: Фишер, Гринцевич и Карвацкий получат звание Героя Украины посмертно

В Офисе президента готовят указы о присвоении звания Герой Украины посмертно трем украинским воинам.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Не забываем наших павших воинов. Почитаем их память и награждаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах – украинских воинах: военный летчик полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин третьей штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Герой Украины, к сожалению посмертно".

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