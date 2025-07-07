Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Фишер, Гринцевич и Карвацкий получат звание Героя Украины посмертно

Александр ШумилинПонедельник, 7 июля 2025, 21:10
Зеленский: Фишер, Гринцевич и Карвацкий получат звание Героя Украины посмертно
Фото: ОП

В Офисе президента готовят указы о присвоении звания Герой Украины посмертно трем украинским воинам.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Не забываем наших павших воинов. Почитаем их память и награждаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах – украинских воинах: военный летчик полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин третьей штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Герой Украины, к сожалению посмертно".

Реклама:

Предыстория:

  • 18 июня на Харьковском направлении погиб украинский военный Виталий Карвацкий с позывным "Турист".
  • В мае 2024 года на войне погиб защитник Мариуполя, "азовец" Назар Гринцевич с позывным "Гринка". Гринка три месяца, вместе с побратимами, держал оборону на Азовстали, попал в российский плен и после освобождения вернулся в войско.
  • Как пишет "Укринформ", полковник Дмитрий Фишер погиб 5 июня 2022 года. В марте 2024 года ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Его самолет Су-27 сбила российская ПВО при выполнении сложной боевой миссии.

Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ РФ взлетели МиГ-31К, оккупанты атакуют дронами: во многих городах слышали взрывы
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
"Совок не вышел из министерства": в сети высмеяли видео Минюста со Стефанишиной на заставках телефонов
Все новости...
Зеленский
Как ссоры с Трампом изменили украинскую социологию и кому теперь верят украинцы
Зеленский анонсировал в июле совещание с послами
Зеленский провел Ставку: Нужно еще больше дронов
Последние новости
05:11
Россия объявила Йельский университет "нежелательной" организацией
04:09
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
02:49
обновленоВ РФ взлетели МиГ-31К, оккупанты атакуют дронами: во многих городах слышали взрывы
02:07
В Киевской области в результате российской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали – ОВА
01:53
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
00:51
Россияне 137 раз атаковали украинские позиции: наиболее горячо на Покровском направлении – Генштаб
00:13
Киев и большинство областей Украины находятся под атакой российских БпЛА: работает ПВО
23:52
баскетболЗвездный лидер "Индианы" и сборной США пропустит следующий сезон из-за тяжелой травмы в финале НБА
23:01
Глава МИД дал совет, как воспринимать новости из США
Все новости...
Реклама:
Реклама: