Зеленский: Фишер, Гринцевич и Карвацкий получат звание Героя Украины посмертно
Понедельник, 7 июля 2025, 21:10
В Офисе президента готовят указы о присвоении звания Герой Украины посмертно трем украинским воинам.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского
Прямая речь: "Не забываем наших павших воинов. Почитаем их память и награждаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах – украинских воинах: военный летчик полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин третьей штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Герой Украины, к сожалению посмертно".
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Предыстория:
- 18 июня на Харьковском направлении погиб украинский военный Виталий Карвацкий с позывным "Турист".
- В мае 2024 года на войне погиб защитник Мариуполя, "азовец" Назар Гринцевич с позывным "Гринка". Гринка три месяца, вместе с побратимами, держал оборону на Азовстали, попал в российский плен и после освобождения вернулся в войско.
- Как пишет "Укринформ", полковник Дмитрий Фишер погиб 5 июня 2022 года. В марте 2024 года ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Его самолет Су-27 сбила российская ПВО при выполнении сложной боевой миссии.