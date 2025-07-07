В результате утреннего российского удара по Харькову погибла женщина, еще 82 человека пострадали

В результате утреннего удара российских дронов по Харькову погибла 34-летняя женщина, также пострадали 82 человека.

Источник: сообщение Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "7 июля в период с 05:20 по 05:40 и с 10:20 по 10:30 враг, используя 10 БПЛА, предварительно – "Герань-2", нанес целенаправленные удары по гражданским объектам в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах г. Харькова. В результате атаки погибла 34-летняя женщина".

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Детали: Также сообщается, что получили ранения или перенесли острый шок 82 человека. Среди пострадавших – 8 детей: четыре девочки и четыре мальчика.

Что этому предшествовало: