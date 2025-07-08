Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – DeepState

В ночь на 8 июля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, россияне продвинулись в населенном пункте Каменское в Запорожской области, а также в Яблоновке, Комаре, Торецке и Запорожье в Донецкой области.

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