Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – DeepState
Вторник, 8 июля 2025, 00:19
В ночь на 8 июля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.
Источник: DeepState
Детали: По данным DeepState, россияне продвинулись в населенном пункте Каменское в Запорожской области, а также в Яблоновке, Комаре, Торецке и Запорожье в Донецкой области.
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Предыстория:
- В ночь на 7 июля аналитический проект DeepState сообщил об оккупации врагом двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
- 5 июля аналитики DeepState сообщили, что россияне заняли населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка у административной границы Днепропетровской и Донецкой областей и пытаются продвигаться дальше.
- 1 июля DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли село Коптево, а также продвинулись в Донецкой области.