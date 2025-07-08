Генштаб: Украинские защитники отразили 137 атак врага, из них 46 на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 7 июля Вооруженные силы Украины отразили 137 атак российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: С начала суток российские захватчики нанесли два ракетных и 48 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив при этом 69 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1213 дронов-камикадзе и осуществили 4530 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов.

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Детали: В течение дня на Покровском направлении оккупанты 46 раз атаковали позиции Сил обороны Украины вблизи 13 населенных пунктов, в частности Миролюбовки, Мирного, Лисовки и в направлении населенных пунктов Удачное, Попов Яр, Котляровка, Горехово и Алексеевка.

Дословно: "Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 78 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили автомобиль, десять мотоциклов, два квадроцикла, две артиллерийские системы, 19 БПЛА, станцию визуального наблюдения "Муром-М", два терминала спутниковой связи и три антенны управления БПЛА. Кроме того, поражены два автомобиля, мотоцикл и четыре артиллерийские системы".

Детали: В течение суток враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, осуществил 286 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 27 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григоровки. Еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь. Пять боевых столкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Торецком и Северском направлениях произошло по три боестолкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Григоровки и Выемки.

На Купянском и Гуляйпольском направлениях враг осуществил по две попытки наступления в районе Голубовки и Загризового, а также вблизи Малиновки.

С начала суток на Краматорском направлении украинские защитники отбили пять атак врага возле Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.