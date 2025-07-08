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Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из ряда стран

Иван ДьяконовВторник, 8 июля 2025, 02:13
Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из ряда стран
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт товаров из 15 стран. Тарифы начнут действовать с 1 августа 2025 года и достигнут 40%.

Источник: Трамп в своей социальной сети Truth Social, где опубликовал письма лидерам государств, попавших под действие тарифов.

Детали: В своих письмах Трамп отметил, что США решили продолжать экономическое сотрудничество с этими странами, несмотря на "значительный торговый дефицит". В то же время дальнейшие торговые отношения, по словам Трампа, должны происходить "на более сбалансированных и справедливых условиях торговли".

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Согласно объявленным планам, с 1 августа 2025 года на все без исключения товары из перечисленных стран начнут действовать следующие тарифы:

Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Тунис – 25%;

Южно-Африканская Республика, Босния и Герцеговина – 30%;

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Индонезия – 32%;

Бангладеш, Сербия – 35%;

Таиланд и Камбоджа – 36%;

Лаос и Мьянма – 40%.

В то же время, как указано в письмах, если страны решат строить или производить продукцию на территории США, тарифы не будут применяться. Трамп также пообещал "сделать все возможное, чтобы быстро, профессионально и в рабочем порядке предоставить все необходимые разрешения" для таких инвестиций.

Прямая речь: "Если же по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то любое такое повышение будет добавлено к нашим тарифам. Прошу понять, что эти тарифы необходимы для исправления многолетних последствий пошлин, нетарифных ограничений и торговых барьеров, которые привели к недопустимым торговым дефицитам Соединенных Штатов".

Предыстория:

  • В последние дни интенсивные торговые переговоры велись между США и Европейским Союзом, для которого последствия тарифной политики администрации Трампа могут быть болезненными.
  • Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.

тарифыТрампСША
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