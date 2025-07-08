Из-за штормовой погоды в Закарпатье и за рубежом "Укрзалізниця" меняет расписание ряда поездов
Штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии привели к существенным изменениям в расписании движения международных и внутренних пассажирских поездов. Часть рейсов задерживают, а пассажиров из-за границы подвозят в Украину резервными автобусами.
Источник: "Укрзалізниця"
Детали: В компании сообщили, что из-за непогоды железнодорожные компании Венгрии и Словакии вынуждены задержать рейсы:
- №143/750 из Вены и Будапешта,
- №617/964 из Братиславы.
Пассажиров из городов Дебрецен (Венгрия) и Кошице (Словакия) доставят к границе резервными автобусами. Затем их подберет поезд Укрзализныци №28 в Чопе. Время задержки и дальнейшего отправления будет определено после прибытия автобусов и в координации диспетчеров трех стран. В компании предупреждают, что возможны и дальнейшие изменения в зависимости от ситуации, прежде всего в Венгрии.
Кроме этого, непогода повредила контактную сеть вблизи Баркасова и Сколе. В результате ожидаются задержки следующих рейсов:
- №9 Киев – Будапешт;
- №82 Чоп – Киев;
- №14 Солотвино – Киев;
- №38 Мукачево – Одесса;
- №749 Киев – Чоп (с беспересадочными вагонами на Вену).
"Все отклонения от графика мы традиционно собираем на портале uz-vezemo. Приносим извинения за все неудобства и не останавливаем движение – довезём всех безопасно", – подчёркивает пресс-служба компании.