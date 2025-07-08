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Из-за штормовой погоды в Закарпатье и за рубежом "Укрзалізниця" меняет расписание ряда поездов

Иван ДьяконовВторник, 8 июля 2025, 02:21
Из-за штормовой погоды в Закарпатье и за рубежом Укрзалізниця меняет расписание ряда поездов
Фото: "Укрзалізниця"

Штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии привели к существенным изменениям в расписании движения международных и внутренних пассажирских поездов. Часть рейсов задерживают, а пассажиров из-за границы подвозят в Украину резервными автобусами.

Источник: "Укрзалізниця"

Детали: В компании сообщили, что из-за непогоды железнодорожные компании Венгрии и Словакии вынуждены задержать рейсы:

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  • №143/750 из Вены и Будапешта,
  • №617/964 из Братиславы.

Пассажиров из городов Дебрецен (Венгрия) и Кошице (Словакия) доставят к границе резервными автобусами. Затем их подберет поезд Укрзализныци №28 в Чопе. Время задержки и дальнейшего отправления будет определено после прибытия автобусов и в координации диспетчеров трех стран. В компании предупреждают, что возможны и дальнейшие изменения в зависимости от ситуации, прежде всего в Венгрии.

Кроме этого, непогода повредила контактную сеть вблизи Баркасова и Сколе. В результате ожидаются задержки следующих рейсов:

  • №9 Киев – Будапешт;
  • №82 Чоп – Киев;
  • №14 Солотвино – Киев;
  • №38 Мукачево – Одесса;
  • №749 Киев – Чоп (с беспересадочными вагонами на Вену).

"Все отклонения от графика мы традиционно собираем на портале uz-vezemo. Приносим извинения за все неудобства и не останавливаем движение – довезём всех безопасно", – подчёркивает пресс-служба компании.

железная дорогаУкрзализныцяпогода
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