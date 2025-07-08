США исключили "Хаят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций
Соединенные Штаты отменили статус иностранной террористической организации для группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая сыграла ключевую роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.
Источник: заявление государственного секретаря США Марко Рубио, передает "Европейская правда"
Детали: По словам Рубио, решение об отмене террористического статуса "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вступит в силу 8 июля.
Оно "является следствием объявленного роспуска ХТШ и обязательства сирийского правительства бороться с терроризмом во всех его формах", добавил государственный секретарь США.
"Отмена статуса иностранной террористической организации является важным шагом на пути к реализации видения президента Трампа о стабильной, единой и мирной Сирии", – подчеркнул Рубио.
"Хаят Тахрир аш-Шам" во главе с Ахмедом аль-Шараа возглавили восстание против Асада в декабре 2024 года, а после его бегства в Россию установили контроль над страной. Аль-Шараа в настоящее время является переходным президентом Сирии.
ХТШ возник как сирийское ответвление "Аль-Каиды" и поэтому попал под санкции ООН, США и ряда других стран как террористическая организация. Но с 2016 года он заявил о разрыве связей с "Аль-Каидой".
Предыстория:
- В конце июня президент США Дональд Трамп отменил экономические санкции против Сирии, однако оставил те, которые касаются свергнутого экс-президента страны Башара Асада и его соратников.
- В мае президент США Дональд Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.