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США исключили "Хаят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 8 июля 2025, 03:00
США исключили Хаят Тахрир аш-Шам из списка террористических организаций
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии Ахмед аль-Шараа в Саудовской Аравии 14 мая 2025 года. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты отменили статус иностранной террористической организации для группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая сыграла ключевую роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

Источник: заявление государственного секретаря США Марко Рубио, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Рубио, решение об отмене террористического статуса "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вступит в силу 8 июля.

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Оно "является следствием объявленного роспуска ХТШ и обязательства сирийского правительства бороться с терроризмом во всех его формах", добавил государственный секретарь США.

"Отмена статуса иностранной террористической организации является важным шагом на пути к реализации видения президента Трампа о стабильной, единой и мирной Сирии", – подчеркнул Рубио.

"Хаят Тахрир аш-Шам" во главе с Ахмедом аль-Шараа возглавили восстание против Асада в декабре 2024 года, а после его бегства в Россию установили контроль над страной. Аль-Шараа в настоящее время является переходным президентом Сирии.

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ХТШ возник как сирийское ответвление "Аль-Каиды" и поэтому попал под санкции ООН, США и ряда других стран как террористическая организация. Но с 2016 года он заявил о разрыве связей с "Аль-Каидой".

Предыстория:

СирияСШАтерроризм
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