В пригороде Николаева в результате российского обстрела ранен мужчина – ОВА
Вторник, 8 июля 2025, 05:13
В результате обстрела российскими войсками пригорода Николаева ранен 51-летний мужчина.
Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
Детали: По словам главы ОВА, в результате российской атаки по пригороду Николаева ранен 51-летний мужчина. Его госпитализировали.
Реклама:
Обстрел также вызвал пожар. На месте работают соответствующие службы.
Предыстория:
- По информации Воздушных сил Украины, примерно в 2:30 ночи была зафиксирована группа ударных БПЛА, которые двигались из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.