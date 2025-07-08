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В пригороде Николаева в результате российского обстрела ранен мужчина – ОВА

Иван ДьяконовВторник, 8 июля 2025, 05:13
В пригороде Николаева в результате российского обстрела ранен мужчина – ОВА
Фото: Getty Images

В результате обстрела российскими войсками пригорода Николаева ранен 51-летний мужчина.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Детали: По словам главы ОВА, в результате российской атаки по пригороду Николаева ранен 51-летний мужчина. Его госпитализировали.

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Обстрел также вызвал пожар. На месте работают соответствующие службы.

Предыстория:

  • По информации Воздушных сил Украины, примерно в 2:30 ночи была зафиксирована группа ударных БПЛА, которые двигались из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

Николаевжертвыобстрелбеспилотники
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