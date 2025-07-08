В Мексике грабители похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата

В Мексике вооруженные грабители ограбили грузовик компании Grupo Minero Bacis, похитив 33 тонны золотого и серебряного концентрата на миллионы долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: В компании отметили, что инцидент произошел во время транспортировки груза в тихоокеанский порт Мансанильо. Вооруженные грабители заблокировали грузовик двумя белыми автомобилями, после чего напали на водителя и сопровождающих охранников и удерживали их в заложниках в течение полутора часов.

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Хотя грузовик удалось вернуть, однако прицеп с концентратом золота и серебра – нет, сообщили в компании.

Хотя точная сумма ущерба пока уточняется, в Grupo Minero Bacis отметили, что она достигает миллионов долларов.

Инцидент произошел на фоне общего роста случаев ограблений на мексиканских автодорогах. За первые два месяца 2025 года количество таких преступлений выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до более 24 тысяч случаев.