ВСУ отминусовали еще более тысячи оккупантов за сутки
Вторник, 8 июля 2025, 07:18
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 070 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек,
- боевых бронированных машин – 22 967 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 30 034 (+41) ед,
- РСЗО – 1 434 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86) ед.
Данные уточняются.