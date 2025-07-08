Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ отминусовали еще более тысячи оккупантов за сутки

Ирина БалачукВторник, 8 июля 2025, 07:18
ВСУ отминусовали еще более тысячи оккупантов за сутки
иллюстративное фото Генштаба

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 070 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек,
  • боевых бронированных машин – 22 967 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 30 034 (+41) ед,
  • РСЗО – 1 434 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войнеГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
"Совок не вышел из министерства": в сети высмеяли видео Минюста со Стефанишиной на заставках телефонов
Все новости...
Росcия
Сенатор Грэм ожидает продвижения двухпартийного законопроекта о санкциях против России
РосСМИ: Когда Путин утром увольнял министра транспорта, тот уже был мертв
Британия наложила санкции против 2 человек из-за использования Россией химического оружия в Украине
Последние новости
07:31
Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, ранена женщина
07:15
Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых
06:55
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
06:52
"Челси" уверенно победил "Флуминенсе" в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу
06:51
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
06:37
Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
05:11
Россия объявила Йельский университет "нежелательной" организацией
04:09
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
02:49
обновленоРФ атаковала "Кинжалами" и ударными дронами: во многих городах прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: