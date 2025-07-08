ВСУ отминусовали еще более тысячи оккупантов за сутки

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 070 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек,

боевых бронированных машин – 22 967 (+4) ед,

артиллерийских систем – 30 034 (+41) ед,

РСЗО – 1 434 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86) ед.

Данные уточняются.