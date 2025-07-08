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Оккупанты атаковали дронами Николаевскую область: горели дачные дома, пострадал мужчина

Ирина БалачукВторник, 8 июля 2025, 07:49
Оккупанты атаковали дронами Николаевскую область: горели дачные дома, пострадал мужчина
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек получил ранения, а также горели дачные дома в результате российской атаки беспилотниками в Николаевской области ночью 8 июля.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "8 июля ... с 02:10 по 02:32 враг атаковал БпЛА типа "Shahed-131/136" Веснянскую общину. В результате чего в с. Надбугское ранен 51-летний мужчина".

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Детали: Ким добавил, что состояние пострадавшего – стабильно тяжелое.

Также из-за российской атаки горели два дачных дома и сухая трава. Пожары уже потушили.

Николаевская областьбеспилотникипожар
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