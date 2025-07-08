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Воздушные силы: РФ атаковала 54 дронами и ракетами, есть попадания в 5 локациях

Станислав ПогориловВторник, 8 июля 2025, 08:09
Воздушные силы: РФ атаковала 54 дронами и ракетами, есть попадания в 5 локациях
фото: командование Воздушных сил

В ночь на 8 июля российские захватчики атаковали Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 54-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По состоянию на 8.00 противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и юге страны.

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26 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
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